Португалия — Хорватия: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Сборные Португалии и Хорватии проведут матч группы 1 Лиги наций А в четверг, 5 сентября. Игра состоится на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Португалия — Хорватия будет доступна на платформе Okko Sport и начнется в 21.45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

В личных встречах этих соперников одну победу одержала Хорватия, пять — Португалия, еще один матч завершился вничью. Разность мячей — 14-6 в пользу португальцев.