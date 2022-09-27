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Лига наций

27 сентября, 23:39

Испания вырвала победу у Португалии на последних минутах и вышла в плей-офф Лиги наций

Иван Шитик
Корреспондент
27 сентября. Лига наций. Португалия — Испания — 0:1.
Фото Reuters

Сборная Испании на последних минутах вырвала победу у команды Португалии в заключительном матче группового этапа Лиги наций — 1:0.

Автором решающего мяча на 88-й минуте матча стал нападающий Альваро Мората.

Эта победа позволила Испании набрать 11 очков и обойти Португалию в турнирной таблице (10 очков).

Таким образом, сборная Испания стала последним участником плей-офф Лиги наций, который пройдет в июне 2023 года.

В другом матче группы Швейцария победила Чехию со счетом 2:1 и сохранила прописку в лиге А. А вот Чехия в следующем сезоне будет выступать в лиге B.

Лига наций A. Группа 2
27 сент, 21:45. Municipal de Braga (Брага)
Португалия
0:1
Испания
Лига наций A. Группа 2
27 сент, 21:45. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
2:1
Чехия
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Чехии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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