Испания вырвала победу у Португалии на последних минутах и вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Испании на последних минутах вырвала победу у команды Португалии в заключительном матче группового этапа Лиги наций — 1:0.

Автором решающего мяча на 88-й минуте матча стал нападающий Альваро Мората.

Эта победа позволила Испании набрать 11 очков и обойти Португалию в турнирной таблице (10 очков).

Таким образом, сборная Испания стала последним участником плей-офф Лиги наций, который пройдет в июне 2023 года.

В другом матче группы Швейцария победила Чехию со счетом 2:1 и сохранила прописку в лиге А. А вот Чехия в следующем сезоне будет выступать в лиге B.