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Сегодня, 21:30

Португалия — Польша: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборные Португалии и Польши встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Жоау Канселу и Криштиану Роналду.
Фото Getty Images
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Сборные Португалии и Польши встретятся в матче Лиги наций УЕФА в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Оkko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку матчей турнира — лучшие моменты игрового вечера в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги наций. С ключевыми моментами игры Португалия — Польша можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 1
15 нояб, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
Польша

Команды играют в группе 1 лиги А с Шотландией и Хорватией. Встреча сборных в первом круге завершилась победой португальцев со счетом 3:1. В 4 матчах Португалия набрала 10 очков, а Польша — 4.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу

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