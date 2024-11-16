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Сегодня, 00:44

Сборная Португалии разгромила Польшу в Лиге наций, Роналду оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Португалии в матче группового турнира Лиги наций обыграла Польшу со счетом 5:1.

Дубль оформил Криштиану Роналду, еще по голу забили Рафаэль Леау, Бруну Фернандеш и Педру Нету. У поляков гол на счету Доминика Марчука.

В другом матче сборная Хорватии проиграла Шотландии — 0:1. Хорваты играли вдесятером с 44-й минуты после удаления Петара Сучича.

После этого матча Португалия с 13 очками занимает первое место в группе 1 лиги A, Польша с 4 очками — на третьей строчке. Хорватия с 7 очками расположилась на втором месте, Шотландия с 4 очками — на последнем.

Лига наций A. Группа 1
15 нояб, 22:45. do Dragao (Порту)
Португалия
5:1
Польша
Лига наций A. Группа 1
15 нояб, 22:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
1:0
Хорватия

Лига наций УЕФА
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Шотландии по футболу

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