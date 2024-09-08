Португалия обыграла Шотландию благодаря голу Роналду в концовке

Сборная Португалии одержала победу над Шотландией во втором туре Лиги наций — 2:1.

Первый гол в игре забил полузащитник шотландской команды Скотт Мактоминей, который отличился на 7-й минуте. В начале второго тайма Бруно Фернандеш сравнял счет. За две минуты до окончания основного времени Криштиану Роналду вывел португальцев вперед.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.

Следующие матчи в Лиге наций команды проведут 12 и 15 октября.