Рабьо: «Сборная Франции хотела приехать и победить Италию на «Сан-Сиро»

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо подвел итоги матча группового турнира Лиги наций против Италии (3:1).

«Давно мы не играли в таком матче, сражаясь все вместе до конца. Мы стремились победить с разницей в два гола, и нам это удалось. Мне понравилась взаимопомощь, проявленная в этом матче, командный дух. Нам очень понравилось играть в этом матче. Прежде всего, было желание отомстить после нашего предыдущего матча с Италией. Мы хотели приехать сюда и победить на «Сан-Сиро». Это прекрасный вечер. Надеюсь, мы сможем и дальше показывать это лицо — это истинное лицо французской команды», — приводит слова Рабьо TF1.

Франция набрала 13 очков и заняла первое место в группе 2 лиги A. Команда Дидье Дешама обошла Италию (13) по дополнительным показателям. Бельгия и Израиль набрали по 4 очка.