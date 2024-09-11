Гравенберх: «Можем быть удовлетворены ничьей с Германией»

Полузащитник сборной Нидерландов Райан Гравенберх прокомментировал ничью с Германией (2:2) в матче Лиги наций.

«Мы можем быть удовлетворены ничьей. У соперника были шансы на победу, но и у нас тоже, так что в итоге 2:2 — это нормально. Мы знали, что Германия — сильный противник. Иногда они усложняли нам жизнь и оказывали на нас большое давление», — цитирует пресс-служба УЕФА Гравенберха.

Команды набрали по 4 очка, однако Германия располагается на первом месте в 3-й группе Лиги А, опережая Нидерланды по дополнительным показателям.