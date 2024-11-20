Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 04:14

Андрих — о ничьей с Венгрией: «Ситуация раздражает — мы намеревались победить»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник сборной Германии Роберт Андрих прокомментировал ничью с Венгрией (1:1) в матче Лиги наций.

«Ситуация раздражает — мы намеревались победить. Венгрия создала нам трудности и была агрессивна. Свой гол мы забили в нужный момент. Поздний ответный мяч немного испортил итог, но в целом 2024 годом мы можем быть довольны. Ждем развития успеха в марте», — цитирует пресс-служба УЕФА Андриха.

Сборная Германии финишировала на первом месте в группе и вышла в плей-офф. Венгрия заняла 3-ю строчку и сыграет в стыках за право остаться в Лиге А.

Шведский форвард Виктор Дьекереш забил четыре гола в&nbsp;ворота Азербайджана (6:0). Немцы и голландцы расслабились, Черногория помогла Уэльсу обойти Турцию, Дьекереш оставил за спиной Холанна
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Германии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Лавров назвал удар ATACMS по Брянской области сигналом Запада о желании эскалации
Сборная России разгромила Сирию в Волгограде
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
В чем виноват Шольц и почему на Украину хотят отправить миротворцев. Что пишут СМИ
Спасибо, Сирия, что заставила играть сборную России. Но нам нужны другие соперники. Что произошло на Сталинград-арене в Волгограде
Система «Панцирь» отразила удар ракетами ATACMS в Брянской области
Сегодня
Вчера
Неделя