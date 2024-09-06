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Сегодня, 03:38

Мартинес: «Хорваты, которые семь лет играли в четыре защитника, сегодня сыграли в пять»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал победу над Хорватией (2:1) в матче Лиги наций.

«Очень зрелищный матч. Хорваты, которые семь лет играли в четыре защитника, сегодня сыграли в пять. В первом тайме мы смотрелись хорошо, но после гола хорваты перехватили инициативу, и во втором тайме нам пришлось продемонстрировать другую сторону своей игры. Мы сыграли блестяще. Классно распоряжались мячом, забили два гола, создали больше моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Далота.

В следующем матче группы 1 Лиги А Португалия примет Шотландию 8 сентября, Хорватия в этот же день примет Польшу.

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Источник: Сайт УЕФА
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