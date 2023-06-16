Родри: «Теперь самое важное для сборной Испании — завоевать кубок Лиги наций»

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над Италией (2:1) в полуфинале Лиги наций.

«Мы очень и очень хорошо начали матч. Затем пропустили с пенальти, но постоянно оказывали давление с тем, чтобы навязать свою игру. Италия, играя в пять защитников, эту задачу усложняла. Теперь самое важное для нас — завоевать этот кубок. Мы без призов уже очень давно, так что воскресным вечером перед нами откроется прекрасная возможность», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

В финале Лиги наций сборная Испании сыграет со сборной Хорватии. Италия встретится с Нидерландами в матче за третье место. Обе встречи пройдут 18 июня.