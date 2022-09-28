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Лига наций

28 сентября, 00:38

Родри объяснил, за счет чего Испании удалось обыграть Португалию в Лиге наций

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над Португалией (1:0) в матче Лиге наций. Единственный гол на 88-й минуте встречи забил нападающий Альваро Мората.

«Мы знали, что это финал. Мы никогда не теряли лица в этой игре. В таких матчах нужно терпеть до последних минут, выматывать соперника. Игроки, которые вышли в конце, были очень хороши, и мы начали создавать моменты. Я знал, что у нас будет шанс забить. В последние полчаса португальцы начали сдавать. Мы стали больше комбинировать... Сегодня мы победили в матче против Португалии, великой команды, и это то, чего мы хотели», — цитирует пресс-служба УЕФА Родри.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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