Родри — о финале Лиги наций: «Мы показали невероятный характер, вся команда»

Полузащитник сборной Испании Родри прокомментировал победу над Хорватией (0:0, пенальти — 5:4) в финале Лиги наций.

«Мы показали невероятный характер, вся команда, — цитирует пресс-служба УЕФА Родри. — Мы отлично смотрелись в овертайме и в серии пенальти. Когда играешь в финале, значение имеет только победа. Мы очень здорово сыграли против команды, которая выбила с чемпионата мира Бразилию и, кажется, постоянно выходит в финалы. Великолепный соперник, и мы сумели его обыграть».

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.