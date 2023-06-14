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Лига наций

Сегодня, 09:27

Куман — о Лиге наций: «Это трофей, который мы можем выиграть»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман поделился ожиданиями от матча полуфинала Лиги наций с Хорватией.

«Это трофей, который мы можем выиграть. Он уже находится в нашей стране. Но я слышал, что на стадионе будет много хорватских болельщиков, так что посмотрим, будет ли ощущаться наше домашнее преимущество. Мы с нетерпением ждем этого матча, потому что это полуфинал, а мы играем в Нидерландах. У нас хорошая команда, и у нас много энергии, чтобы выйти в финал. Но Хорватия — очень сильная команда, которая добилась больших успехов за последние пару лет, так что это будет тяжело», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Матч полуфинала турнира состоится сегодня, 14 июня, начало — 21.45 мск.

Роналд Куман
Футбол
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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