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Сегодня, 01:02

Роналду остановил стюарда и сфотографировался с выбежавшим на поле фанатом

Евгений Козинов
Корреспондент
Криштиану Роналду с фанатом.
Фото Reuters
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сфотографировался с фанатом, который выбежал на поле во время матча Лиги наций против Португалии (3:1).

На 63-й минуте, когда 39-летнего португальца меняли Диогу Жоту, на боле выбежал болельщик, чтобы сделать селфи с кумиром, стюарды попытались задержать нарушителя, но Криштиану их остановил и сделал снимок с фанатом. После этого болельщика увели с поля в подтрибунное помещение.

В этом матче Роналду на 37-й минуте забил гол, который стал победным для португальцев. Для него этот забитый мяч стал 906-м за карьеру в матчах за клуб и сборную.

Футболисты сборной Португалии празднуют гол Криштиану Роналду в&nbsp;ворота сборной Польши. Новый рекорд Роналду, Испания дожала Данию, Эракович и Зделар помогли Сербии выиграть
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу

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