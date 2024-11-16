Роналду рассказал, как объявит о завершении карьеры в сборной

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, как планирует объявить о завершении карьеры в национальной команде.

«Когда я решу покинуть национальную сборную, я сделаю это спонтанно, но обдуманно. Никаких предварительных заявлений не будет», — приводит слова Роналду Mirror.

15 ноября Португалия разгромила Польшу (5:1) в Лиге наций. 39-летний форвард оформил дубль. Всего на его счету 135 голов в 215 матчах за сборную. Он является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным матчам.