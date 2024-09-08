Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 17:16

Рой Кин о Роналду: «Он все еще лучший в мире, когда мяч в определенных зонах»

Telegram Дзен

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высоко оценил игру нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который на днях забил 900-й гол в карьере. Футболист отличился за национальную команду в матче Лиги наций против Хорватии (2:1).

«То, что он не забил на Евро, было небольшой проблемой, но 900 голов... Когда мяч находится в определенных зонах, Роналду все еще лучший в мире», — сказал Кин в эфире ITV Sport.

Роналду неудачно выступил Евро-2024, не сумев забить на турнире ни одного сяча. Однако 39-летний Криштиану не собирается завершать карьеру в сборной. В одном из последних интервью он заявил, что хочет с командой Португалии еще раз выиграть Лигу наций.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/still-best-world-man-united-29889595
Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Рой Кин

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ученик Тутберидзе Самсонов рассказал о целях на новый сезон
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя