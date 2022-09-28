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Лига наций

28 сентября, 01:55

Рубен Диаш рассказал, что не получилось у сборной Португалии в матче с Испанией

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Лиги наций. Единственный гол на 88-й минуте встречи забил Альваро Мората.

«Испанцы гораздо больше владели мячом, но мы очень организованно действовали в обороне и в единоборствах. Мы хотели воспользоваться своими сильными сторонами, когда у нас появлялась возможность. Но у нас не получилось. Таков футбол. Мы пропустили в самом конце матча. Теперь нужно двигаться дальше, других вариантов нет», — цитирует пресс-служба УЕФА Диаша.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034566--portugal-vs-spain/
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Португалии по футболу
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