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Лига наций

28 сентября, 03:55

Рубен Невеш — после поражения от Испании: «Теперь мы сосредоточимся на чемпионате мира»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Лиги наций. Единственный гол на 88-й минуте забил Альваро Мората.

«Мы знали, что Испания будет много владеть мячом, знали, что тоже имеем качества владеть мячом, но в первые 15 минут мы плохо прессинговали. Затем адаптировались, контролировали игру, имели много шансов забить, но в последние минуты были слишком пассивны и пропустили. У нас был фантастический настрой, боролись до конца. Нет времени думать об этом турнире. Теперь мы сосредоточимся на чемпионате мира», — цитирует пресс-служба УЕФА Невеша.

Испания набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальцы с 10-ю очками стали вторыми.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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