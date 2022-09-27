Салаи рассказал, чем будет заниматься после завершения международной карьеры

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры на международном уровне.

«Я до сих пор не могу поверить, что это был мой последний матч в сборной, потому что я пытался сосредоточиться на этих минутах. Мы упустили прекрасную возможность. Если мы посмотрим на наш путь, мы должны поблагодарить Марко Росси и его сотрудников, которые собрали команду, которая вышла за границы возможного. В понедельник я буду сдавать тренерский экзамен, начинаю новую главу. Я надеюсь, что она будет полна удовлетворения», — приводит слова Салаи Tutto Mercato.

Салаи перед матчем Лиги наций против Италии (0:2) подтвердил, что завершает карьеру на международном уровне. 34-летний венгр с 2009 года играет за национальную сборную. На его счету 26 голов в 86 матчах.

Италия обыграла Венгрию и заняла первое место в группе 3 дивизиона A Лиги наций, благодаря чему вышла в плей-офф турнира. Венгры уступили итальянцам 1 очко и завершили участие в Лиге наций.