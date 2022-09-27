Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

27 сентября, 15:07

Салаи рассказал, чем будет заниматься после завершения международной карьеры

Мария Гусева

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры на международном уровне.

«Я до сих пор не могу поверить, что это был мой последний матч в сборной, потому что я пытался сосредоточиться на этих минутах. Мы упустили прекрасную возможность. Если мы посмотрим на наш путь, мы должны поблагодарить Марко Росси и его сотрудников, которые собрали команду, которая вышла за границы возможного. В понедельник я буду сдавать тренерский экзамен, начинаю новую главу. Я надеюсь, что она будет полна удовлетворения», — приводит слова Салаи Tutto Mercato.

Салаи перед матчем Лиги наций против Италии (0:2) подтвердил, что завершает карьеру на международном уровне. 34-летний венгр с 2009 года играет за национальную сборную. На его счету 26 голов в 86 матчах.

Италия обыграла Венгрию и заняла первое место в группе 3 дивизиона A Лиги наций, благодаря чему вышла в плей-офф турнира. Венгры уступили итальянцам 1 очко и завершили участие в Лиге наций.

Адам Салаи
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Венгрии по футболу
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Марко Росси: «Мне хорошо в Венгрии, я ценю свой контракт с командой»

Магуайр — о матче с Германией: «Ошибки — часть игры. Приношу извинения»