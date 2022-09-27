Салаи рассказал, чем будет заниматься после завершения международной карьеры

27 сентября, 15:07
Капитан сборной Венгрии Адам Салаи рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры на международном уровне.
«Я до сих пор не могу поверить, что это был мой последний матч в сборной, потому что я пытался сосредоточиться на этих минутах. Мы упустили прекрасную возможность. Если мы посмотрим на наш путь, мы должны поблагодарить Марко Росси и его сотрудников, которые собрали команду, которая вышла за границы возможного. В понедельник я буду сдавать тренерский экзамен, начинаю новую главу. Я надеюсь, что она будет полна удовлетворения», — приводит слова Салаи Tutto Mercato.
Салаи перед матчем Лиги наций против Италии (0:2) подтвердил, что завершает карьеру на международном уровне. 34-летний венгр с 2009 года играет за национальную сборную. На его счету 26 голов в 86 матчах.
Италия обыграла Венгрию и заняла первое место в группе 3 дивизиона A Лиги наций, благодаря чему вышла в плей-офф турнира. Венгры уступили итальянцам 1 очко и завершили участие в Лиге наций.