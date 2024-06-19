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Сегодня, 19:05

Сборная Бельгии не сыграет матч Лиги наций с Израилем в Брюсселе

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Городские власти Брюсселя официально заявили о невозможности проведения в бельгийской столице матча Лиги наций между сборными Бельгии и Израиля.

В Брюсселе мотивируют данное решение опасениями массовых демонстраций и беспорядков, способных поставить под угрозу безопасность жителей города и игроков.

Как уже сообщал «СЭ», Федерация футбола Бельгии проверяет возможность проведения матча в третьей стране, но надеется сыграть на альтернативном стадионе в Бельгии.

Бельгия должна сыграть с Израилем на своем поле 6 сентября в рамках Лиги наций.

Эли Швидлер

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Израиля по футболу
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