Сборная Бельгии не сыграет матч Лиги наций с Израилем в Брюсселе

Городские власти Брюсселя официально заявили о невозможности проведения в бельгийской столице матча Лиги наций между сборными Бельгии и Израиля.

В Брюсселе мотивируют данное решение опасениями массовых демонстраций и беспорядков, способных поставить под угрозу безопасность жителей города и игроков.

Как уже сообщал «СЭ», Федерация футбола Бельгии проверяет возможность проведения матча в третьей стране, но надеется сыграть на альтернативном стадионе в Бельгии.

Бельгия должна сыграть с Израилем на своем поле 6 сентября в рамках Лиги наций.

Эли Швидлер