Сборная Грузии проведет один матч без зрителей из-за инцидента после игры с Арменией

УЕФА вынес наказание для сборной Грузии за инцидент после матча Лиги наций против Армении (6:1).

Грузинская национальная команда проведет один домашний матч при пустых трибунах, а Федерация футбола Грузии будет обязана выплатить штраф в размере 40 тысяч евро. Отмечается, что наказание распространяется лишь на матч под эгидой УЕФА.

Более того, УЕФА дал Грузии двухлетний испытательный срок. Если за это время повторится подобный инцидент, сборная вновь проведет матч без болельщиков.

23 марта в матче между Грузией и Арменией, который прошел в Тбилиси, часть грузинских фанатов выбежала на поле и начала бросать бутылки в сторону сектора, где располагались армянские болельщики.