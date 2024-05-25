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Сегодня, 12:37

Сборная Израиля продолжит проводить домашние матчи на нейтральной территории

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По информации «СЭ», в УЕФА нет намерений позволить сборной Израиля принимать на своей территории домашние матчи стартующей в сентябре Лиги Наций.

В группе 2 дивизиона A Лиги наций вместе со сборной Израиля находятся Франция, Италия и Бельгия. Запрет в отношении проведения международных матчей может быть снят лишь при полном окончании войны Израиля в секторе Газа и полном прекращении военных действий на севере страны, на границе с Ливаном. Во всяком случае, даже это не повлияет на турнир Лиги Наций.

При этом бельгийская федерация футбола приняла решение приостановить продажу билетов на первый домашний матч турнира со сборной Израиля, который пройдет 6 сентября в Брюсселе, из-за опасения беспорядков и угрозы терактов, связанных с войной в Газе.

Израильские клубы также будут вынуждены проводить еврокубковые матчи на нейтральной территории.

В сезоне-2023/24 сборная Израиля и клубы из этой страны с октября 2023 года проводили домашние матчи в Венгрии и Сербии.

Эли Швидлер

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Израиля по футболу
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Бельгия приостановила продажу билетов на матч против Израиля