Сборная Казахстана: расписание матчей сентября в Лиге наций УЕФА

Сборная Казахстана встретится с Норвегией и Словенией в сентябре

В сентябре сборная Казахстана стартует в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25. Команда участвует в лиге В.

Казахстан попал в Группу 3 с Норвегией, Словенией и Австрией. В сентябре сборная проведет в Лиге наций два матча.

Расписание сборной Казахстана в Лиге наций

6 сентября, пятница

17.00. Казахстан — Норвегия

9 сентября, понедельник

21.45. Словения — Казахстан

В сезоне-2022/23 Казахстан играл в лиге С. Команда заняла первое место в Группе 3, набрав 13 очков в шести матчах. Казахстанцы одержали победы в четырех играх (2:0 с Азербайджаном дома, 1:0 со Словакией в гостях, 2:1 со Словакией дома и 2:1 с Беларусью дома), сыграли вничью с Беларусью в гостях (1:1) и потерпели поражение в гостевой игре с Азербайджаном (0:3).

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