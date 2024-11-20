Сборной Косово засчитано поражение в матче Лиги наций с Румынией

Апелляционный комитет УЕФА присудил сборной Косово поражение в матче группового турнира Лиги наций с Румынией.

Встреча проходила 15 ноября. В концовке матча игроки сборной Косово покинули поле из-за провокаций болельщиков: на трибунах появились сербские флаги, также фанаты кричали «Сербия, Сербия». Игра была прервана при счете 0:0.

«Сборная Косово считается проигравшей стороной матча со счетом 0:3 в связи с тем, что встреча не была сыграна в полном объеме (как предусмотрено в статье 25.01 Регламента Лиги наций УЕФА)», — говорится в заявлении комитета.

Также Федерация футбола Косово оштрафована на 6 тысяч евро за ненадлежащее поведение национальной команды.

Румынская федерация футбола, в свою очередь, получила штраф в размере 50 тысяч евро за расистское и дискриминационное поведение болельщиков сборной во время матча. Также на организацию наложен денежный штраф за бросание фанатами на поле предметов, использование фаеров и лазерных указок, нарушение порядка во время исполнения гимнов, блокирование общественных проходов и провокационные политические сообщения. В связи с решением комитета УЕФА следующий домашний матч в Лиге наций сборная Румынии проведет без зрителей.