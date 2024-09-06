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Сегодня, 16:24

Сборные Казахстана и Норвегии огласили стартовые составы на матч Лиги наций

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Сборные Казахстана и Норвегии назвали стартовые составы на матч 1-го тура Лиги наций группы B.

Встреча пройдет в Алма-Ате и начнется в 17:00 по московскому времени.

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Марочкин, Касым, Алип, Быстров, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Чесноков, Аймбетов.

Норвегия: Нюланн, Эстигор, Ханке-Ольсен, Райерсон, Вольфе, Мюре, Берг, Эдегор, Нюса, Холанн, Серлот.

Также в группе Казахстана и Норвегии выступят национальные команды Словении и Австрии.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Казахстан — Норвегия.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Норвегии по футболу
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