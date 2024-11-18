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Сегодня, 21:45

Сербия — Дания: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Сербия и Дания проведут матч в Лиге наций 18 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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Сборные Сербии и Дании проведут матч в 6-м туре Лиге наций в понедельник, 18 ноября. Матч пройдет на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия), начало — в 22.45 по московскому времени.

Трансляцию игры Сербия — Дания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке). Также сервис показывает лучшие моменты всех вечерних встреч Лиги наций в одной перекличке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. Следить за ключевыми событиями игры Сербия — Дания можно также в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 4
18 нояб, 22:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
Дания

Сербия и Дания играют в группе 4 лиги А с Испанией и Швейцарией. После пяти туров сербы занимают 3-е место с 5 очками, у датчан — 7 очков и 2-е место. Испанцы досрочно выиграли группу с 13 очками, у швейцарцев — 2.

Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Сербии по футболу

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