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Сегодня, 20:30

Сербия — Испания: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборные Сербии и Испании встретятся в матче группы 4 Лиги наций А. Игра пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало — 21.45 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Сербия — Испания будет доступна на платформе Okko Sport , прямой эфир начнется в 21.45 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Лиги наций.

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
Испания

В личных встречах между этими соперниками пять побед одержала Сербия, десять — Испания, семь матчей закончились вничью. Разность мячей — 26-19 в пользу «красной фурии».

Испания — чемпион Европы-2024. Испанская сборная проведет первый матч после победного финального турнира Евро в Германии.

Футбол
Сборная Испании по футболу
Сборная Сербии по футболу
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