Сборные Сербии и Испании сыграют в матче группового этапа Лиги наций УЕФА в четверг, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи Сербия — Испания можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре Okko в разделе Спорт по платной подписке.

4-й розыгрыш Лиги наций УЕФА пройдет с 5 сентября 2024 года по 8 июня 2025-го.

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