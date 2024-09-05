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Сербия — Испания: трансляция матча Лиги наций начнется в 21.45

Сербия и Испания сыграют в Лиге наций 5 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль (сборная Испании).
Фото Global Look Press
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Сборные Сербии и Испании сыграют в матче группового этапа Лиги наций УЕФА в четверг, 5 сентября. Матч пройдет на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня. Следить за ключевыми событиями встречи Сербия — Испания можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре Okko в разделе Спорт по платной подписке.

4-й розыгрыш Лиги наций УЕФА пройдет с 5 сентября 2024 года по 8 июня 2025-го.

Лига наций A. Группа 4
05 сент, 21:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Сербия
Испания

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
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