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12 октября, 21:00

Сербия — Швейцария: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Сербии и Швейцарии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборная Сербии примет Швейцарию в Лиге наций УЕФА в субботу, 12 октября. Игра пройдет на стадионе «Дубовица» в Лесковаце, начало — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Платформа также организует перекличку вечерних матчей игрового дня Лиги наций в формате мультикаста.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Сербия — Швейцария. Ключевые события игры можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 4
12 окт, 21:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
2:0
Швейцария

Команды выступают в группе 4 лиги А. В двух турах Лиги наций в сентябре Сербия сыграла вничью с Испанией (0:0) и уступила Дании (0:2), а Швейцария проиграла тем же соперникам.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

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