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Сербия — Швейцария: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги наций УЕФА

Сборные Сербии и Швейцарии сыграют в групповом этапе Лиги наций 12 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин.
Фото Reuters
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Сборные Сербии и Швейцарии сыграют в групповом этапе Лиги наций в субботу, 12 октября. Матч пройдет на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Сербия — Швейцария можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В Лиге А. Группе 4 сербы набрали одно очко и занимают 3-ю строчку. Швейцарская команда пока не смогла заработать баллы.

Лига наций A. Группа 4
12 окт, 21:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
Швейцария

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

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