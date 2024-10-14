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Сегодня, 15:42

Сербский журналист — о фото президента Вучича с шарфом России: «Можно ожидать более частых товарищеских матчей между нашими странами»

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Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал «СЭ» фотографию президента Сербии Александара Вучича с российским флагом.

12 октября перед игрой Лиги наций, в которой встречались Сербия и Швейцария (2:0), Вучич развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

«В принципе можно ожидать более частых товарищеских матчей между нашими странами, потому что даже этим летом у футбольных клубов «Црвена Звезда» и «Партизан» были гастроли, они участвовали в «Братском кубке». После этого даже киевское «Динамо» не могло простить «Партизану» участие в этом турнире. Что же касается сборной и других видов спорта, то я считаю, что никаких нет проблем в том, чтобы сербы сыграли с россиянами. Единственное, многое зависит от календарей соревнований, чтобы были свободные сроки и время для проведения матча. А в остальном проблем нет: ни для встречи в России или здесь, в Сербии», — сказал Цветкович «СЭ».

Сербия в Лиге наций выступает в группе 4 лиги А. После 3 матчей в активе сербов 4 очка, команда находится на третьем месте. Квартет возглавляет сборная Испании с 7 баллами.

Денис Сафронов

Футбол
Лига наций УЕФА

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