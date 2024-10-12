Барбарез — о поражении от Германии: «У меня смешанные чувства»

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал поражения от Германии (1:2) в матче Лиги наций.

«У меня смешанные чувства. Ошибки случаются, но большие команды за них наказывают. При счете 0:1 у нас был хороший момент — Демирович попал в перекладину. Это был хороший знак, но, к сожалению, мы пропустили второй мяч. Было нелегко сохранять самообладание, но второй тайм получился таким, как я и хотел: мы боролись до конца и отдали все силы до последней капли», — цитирует пресс-служба УЕФА Барбареза.

Германия идет на первом месте в группе с семью очками. Босния — последняя с 1 очком.