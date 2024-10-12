Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига наций УЕФА. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 01:21

Барбарез — о поражении от Германии: «У меня смешанные чувства»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал поражения от Германии (1:2) в матче Лиги наций.

«У меня смешанные чувства. Ошибки случаются, но большие команды за них наказывают. При счете 0:1 у нас был хороший момент — Демирович попал в перекладину. Это был хороший знак, но, к сожалению, мы пропустили второй мяч. Было нелегко сохранять самообладание, но второй тайм получился таким, как я и хотел: мы боролись до конца и отдали все силы до последней капли», — цитирует пресс-служба УЕФА Барбареза.

Германия идет на первом месте в группе с семью очками. Босния — последняя с 1 очком.

Дениз Ундав (сборная Германии). Нидерланды спаслись после удаления ван Дейка, у Германии новый бомбардир, Сантуш проваливается в Азербайджане
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная Германии по футболу

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ким Чен Ын приехал на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
Бывшую телеведущую Лазареву объявили в международный розыск
К чему приведет противостояние Орбана с политиками Евросоюза. Разбор
Биография Петра Гуменника: синдром Осгуда-Шляттера и ЕГЭ на 300+ баллов
Нападающий барнаульского «Динамо» забил гол рукой в матче второй лиги
«Для Карпина я в компании «жирных». Даниил Хлусевич — о трансфере в «Зенит», дорогой покупке, Станковиче и сборной без матчей с Медиалигой
Сегодня
Вчера
Неделя