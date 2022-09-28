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Лига наций

28 сентября, 23:42

Сестра Роналду недовольна поведением болельщиков, раскритиковавших Роналду после матча с Испанией

Виктория Кравченко

Сестра форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру раскритиковала поведение болельщиков в матче Лиги наций против Испании (0:1). После этой встречи в адрес футболиста посыпалось много неприятных комментариев.

«Нынешние времена меня не удивляют. Португальцы плюют в тарелку, из которой сами же едят, так всегда было. Нужно протягивать руку тем, кто всегда помогал Португалии. Но болельщики могут быть только больными, мелочными, бездушными, глупыми... и вечно неблагодарными», — написала сестра Роналду в соцсетях.

Сборная Испании набрала 11 очков и с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги наций. Португальская команда стала второй — 10 очков.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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