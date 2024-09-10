Северная Македония в меньшинстве обыграла Армению в Лиге наций

Сборная Армении на выезде уступила Северной Македонии в матче 2-го тура Лиги наций — 0:2.

Голы хозяев в этой встрече забили Энис Барди и Боян Миовски.

Футболисты из сборной Северной Македонии с 45+4-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Джеко Зайков.

Северная Македония набрала 4 очка и вышла на первое место в 4-й группе Лиги С. У Армении (3 балла) вторая позиция.

Другой матч дня завершился победой Мальты над Андоррой (1:0). После двух игр Мальта с 3 очками занимает вторую строчку во 2-й группе Лиги D. Андорра не набрала очков за одну встречу и замыкает таблицу.