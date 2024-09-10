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10 сентября, 23:42

Северная Македония в меньшинстве обыграла Армению в Лиге наций

Алина Савинова
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Сборная Армении на выезде уступила Северной Македонии в матче 2-го тура Лиги наций — 0:2.

Голы хозяев в этой встрече забили Энис Барди и Боян Миовски.

Футболисты из сборной Северной Македонии с 45+4-й минуты играли в меньшинстве. Красную карточку получил защитник Джеко Зайков.

Северная Македония набрала 4 очка и вышла на первое место в 4-й группе Лиги С. У Армении (3 балла) вторая позиция.

Лига наций C. Группа 4
10 сент, 21:45. Tose Proeski Arena (Скопье)
Македония
2:0
Армения

Другой матч дня завершился победой Мальты над Андоррой (1:0). После двух игр Мальта с 3 очками занимает вторую строчку во 2-й группе Лиги D. Андорра не набрала очков за одну встречу и замыкает таблицу.

Лига наций D. Группа 2
10 сент, 21:45. Estadi Nacional (Андорра-ла-Велья)
Андорра
0:1
Мальта

Лига наций УЕФА
Сборная Армении по футболу
Сборная Македонии по футболу

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