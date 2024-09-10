Сборные Северной Македонии и Армении встретятся в групповом этапе Лиги наций. Матч состоится на стадионе «Тоше Роески» в Скопье (Северная Македония). Старт матча — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. За ключевыми событиями встречи Севарная Македония — Армения можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча в прямом эфире будет доступна на платформе Okko Sport по платной подписке и начнется в 21.45 мск.

В личных встречах между этими соперниками шесть побед одержала Северная Македония, четыре — Армения, три матча закончились вничью. Разница мячей — 23-18 в пользу македонцев.

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