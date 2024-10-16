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Судейство

Сегодня, 11:10

Шотландец Уолш ошибочно наказал румын пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Шотландский судья Ник Уолш в матче Лиги наций между Литвой и Румынией.
Фото Скриншот трансляции
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На 4-й минуте матча 4-го тура Лиги наций Литва — Румыния (1:2) Шотландский судья Ник Уолш ошибочно назначил пенальти в пользу хозяев поля. Он решил, что Андрей Рацу нарушил правила, прервав левой рукой передачу Юстаса Ласицкаса.

В штрафной площади румын действительно произошел контакт мяча с рукой защитника. Но это случилось, когда Рацу поворачивался в сторону от мяча, его рука была прижата к корпусу и находилась в естественном положении.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Как раз на это обратил внимание Уолша его видеоассистент Джон Битон. После соответствующей проверки он пригласил судью к монитору и показал ему несколько повторов с разных ракурсов. Но рефери остался при своем мнении, и на 7-й минуте литовцы с пенальти открыли счет.

Лига наций УЕФА
Сборная Литвы по футболу
Сборная Румынии по футболу

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