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Сегодня, 20:45

Шотландия — Португалия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Шотландия и Португалия сыграют в Лиге наций 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Шотландии сыграет со сборной Португалии во вторник, 15 октября, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Стартовый свисток — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч Шотландия — Португалия покажет платформа «Okko Спорт» (сервис доступен при наличии подписки). Также онлайн-кинотеатр ведет перекличку вечерних встреч в одной вкладке.

Ключевые события и результат встречи Шотландия — Португалия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига наций A. Группа 1
15 окт, 21:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
Португалия

Португалия и Шотландия выступают в группе 1 лиги А с Польшей и Хорватией. После трех туров португальцы лидируют с 9 очками, у шотландцев — 0 очков и последнее, 4-е место.

Сборная Португалии по футболу
Сборная Шотландии по футболу

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