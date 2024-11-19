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Швеция — Азербайджан: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Швеция сыграет с Азербайджаном в групповом этапе Лиги наций 19 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Йон-Даль Томассон, главный тренер сборной Швеции.
Фото Global Look Press
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Сборная Швеции сыграет с командой Азербайджана в матче группового этапа Лиги наций во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Строберри Арене» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. За ключевыми событиями противостояния Швеция — Азербайджан можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на стриминговой платформе будет доступна видеотрансляция матчей игрового дня в формате мультикаста.

19 ноября завершается групповой этап Лиги наций УЕФА. Стыковые матчи пройдут с 20 по 31 марта 2025-го. Финальная часть турнира состоится с 4 по 8 июня 2025 года.

Лига наций C. Группа 1
19 нояб, 22:45. Strawberry Arena (Стокгольм)
Швеция
Азербайджан

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