Сборная Швеции сыграет с командой Азербайджана в матче группового этапа Лиги наций во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Строберри Арене» в Стокгольме (Швеция) и начнется в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Лиги наций. За ключевыми событиями противостояния Швеция — Азербайджан можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также на стриминговой платформе будет доступна видеотрансляция матчей игрового дня в формате мультикаста.

19 ноября завершается групповой этап Лиги наций УЕФА. Стыковые матчи пройдут с 20 по 31 марта 2025-го. Финальная часть турнира состоится с 4 по 8 июня 2025 года.

Лига наций УЕФА: календарь в актуальном виде, турнирная таблица, статистика, новости и статьи, фото и видео