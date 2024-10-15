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Сегодня, 21:00

Швейцария — Дания: смотреть матч Лиги наций онлайн

Швейцария примет Данию в матче Лиге наций 15 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Сборная Швейцарии примет сборную Дании в Лиге наций во вторник, 15 октября. Игра на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене (Швейцария) начнется в 21.45 по московскому времени.

Транслировать встречу в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Также платформа показывает перекличку вечерних игр Лиги наций в одном окне.

Следить за ключевыми событиями игры Швейцария — Дания можно в матч-центре сайта «СЭ».

Лига наций A. Группа 4
15 окт, 21:45. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
Дания

Швейцария и Дания играют в группе 4 лиги А с Испанией и Сербией. После трех туров швейцарцы занимают последнее место в таблицей с нулем очков, датчане — с 3 очками на третьей строчке.

Сборная Дании по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

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