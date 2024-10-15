Сборная Швейцарии примет сборную Дании в Лиге наций во вторник, 15 октября. Игра на стадионе «Кибунпарк» в Санкт-Галлене (Швейцария) начнется в 21.45 по московскому времени.

Транслировать встречу в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (по подписке). Также платформа показывает перекличку вечерних игр Лиги наций в одном окне.

Следить за ключевыми событиями игры Швейцария — Дания можно в матч-центре сайта «СЭ».

Швейцария и Дания играют в группе 4 лиги А с Испанией и Сербией. После трех туров швейцарцы занимают последнее место в таблицей с нулем очков, датчане — с 3 очками на третьей строчке.