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Сегодня, 20:00

Швейцария — Испания: смотреть трансляцию матча Лиги наци

Швейцария и Испания сыграют в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Швейцарии и Испании сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге А. Игра в Женеве начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события матча Швейцария — Испания будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Лига наций A. Группа 4
08 сент, 21:45. Stade de Geneve (Женева)
Швейцария
Испания

Швейцария и Испания выступают в группе 4. 5 сентября швейцарцы уступили Дании со счетом 0:2, а испанцы сыграли вничью с Сербией (0:0).

В 2022 году команды также попали в одну группу Лиги наций. Тогда Швейцария и Испания выиграли друг у друга по одному разу.

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