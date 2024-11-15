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Сегодня, 22:00

Швейцария — Сербия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборные Швейцарии и Сербии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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Сборная Швейцарии примет Сербию в матче Лиги наций УЕФА в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе, начало — в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Оkko» в разделе «Спорт» по платной подписке на ресурс. Платформа также запускает перекличку матчей — лучшие моменты вечера в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию Лиги наций. С ключевыми моментами игры Швейцария — Сербия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 4
15 нояб, 22:45. Letzigrund (Цюрих)
Швейцария
Сербия

Команды играют в группе 4 Лиги А с Данией и Испанией. Встреча сборных в первом круге завершилась победой сербов со счетом 2:0. В четырех матчах Лиги наций Швейцария набрала одно очко, а Сербия — четыре.

Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу

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