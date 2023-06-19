Симон: «Сборная Испании провела отличный турнир и заслужила победу в Лиге наций»

Вратарь сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу в финале Лиги наций над Хорватией (0:0, 5:4 по пенальти).

«Когда дело доходит до пенальти, на вратарей ложится дополнительная ответственность, от них зависит больше, чем от других. Но нельзя забывать, что матч длился 120 минут, и вся команда боролась до последнего.

Я уже говорил во время этого турнира, что эта команда проявит мужество. На данном этапе сезона играть в таком темпе на 115-й минуте, переходя от атаки к обороне... И мы, и Хорватия заслуживаем огромной похвалы.

Я чувствую то же, что и все мои товарищи по команде: те, кто играл, и те, кто не играл. Мы провели отличный турнир и заслужили победу в нем", — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

Основное и дополнительное время завершилось без забитых голов. В серии пенальти у хорватов не забили Ловро Майер и Бруно Петкович, у испанцев — Эмерик Лапорт. Победный 11-метровый удар нанес Дани Карвахаль.

Сборная Испании стала победителем Лиги наций-2023. В 2021 году испанцы уступили в финале Франции, завоевав серебряные медали.