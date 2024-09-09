Мактоминей: «Шотландия выглядела хорошо в матче с Португалией»

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей поделился мнением об игре команды в матче с Португалией (1:2) в Лиге наций.

«Во многих отрезках матча мы выглядели хорошо, и до того, как проиграли — смотрелись неплохо. Команда показала надежную защиту и наш вратарь сделал несколько хороших сейвов. Это придает нам уверенность и веру для дальнейших матчей», — цитирует хавбека пресс-служба УЕФА.

Сборная Португалии с 6 очками лидирует в 1-й группе Лиги А. Шотландия (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.