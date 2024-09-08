Сборная Словакии одержала победу над Азербайджаном в Лиге наций

Сборная Словакии обыграла национальную команду Азербайджана в матче второго тура Лиги наций — 2:0.

У победителей в этой встрече отличились Ондрей Дуда, реализовавший пенальти, и Давид Стрелец. Оба гола были забиты в первом тайме с разницей в четыре минуты.

Словакия набрала 6 очков и вышла на первое место в таблице 1-й группы Лиги С. Азербайджан не заработал ни одного балла и идет последним.

В параллельном матче Болгария одержала победу над Северной Ирландией (1:0). Автором единственного гола стал Кирил Десподов.

У болгар 4 балла и вторая позиция в 3-й группе Лиги С. Северная Ирландия (3) располагается на третьей строчке.