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Сегодня, 17:15

Словакия — Азербайджан: смотреть трансляцию матча Лиги наций

Трансляция матча Словакия — Азербайджан начнется в 18.50
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Словакии и Азербайджана сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге С. Игра в словацком Кошице начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport. Трансляция начнется за 10 минут до игры и доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Словакия — Азербайджан доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций C. Группа 1
08 сент, 19:00. Kosicka futbalova arena (Кошице)
Словакия
Азербайджан

Словакия и Азербайджан играют в группе 1. В 1-м туре словаки победили Эстонию (1:0), а азербайджанцы проиграли Швеции (1:3).

В 2022 году команды также попали в одну группу Лиги наций. Тогда Словакия и Азербайджан выиграли друг у друга по одному разу.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Азербайджана по футболу
Сборная Словакии по футболу

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