Сборные Словакии и Азербайджана сыграют в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в воскресенье, 8 сентября. Команды выступают в Лиге С. Игра в словацком Кошице начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа Okko Sport. Трансляция начнется за 10 минут до игры и доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события игры Словакия — Азербайджан доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Словакия и Азербайджан играют в группе 1. В 1-м туре словаки победили Эстонию (1:0), а азербайджанцы проиграли Швеции (1:3).

В 2022 году команды также попали в одну группу Лиги наций. Тогда Словакия и Азербайджан выиграли друг у друга по одному разу.