Сборная Казахстана под руководством Черчесова разгромно проиграла Словении в Лиге наций

Сборная Словении одержала разгромную победу над Казахстаном в матче 2-го тура Лиги наций — 3:0.

У словенской команды хет-трик оформил нападающий Беньямин Шешко — он отличился на 23-й, 28-й и 63-й минутах встречи.

Словения набрала 4 очка и вышла на первое место в турнирной таблице 3-й группы Лиги В. У сборной Казахстана, которую возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, 1 очко и последняя позиция.

В другом матче дня сборная Румынии победила Литву со счетом 3:1. Румыны с 6 очками лидируют во 2-й группе Лиги С. Команда Литвы (0) замыкает турнирную таблицу.