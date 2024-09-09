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9 сентября, 23:36

Сборная Казахстана под руководством Черчесова разгромно проиграла Словении в Лиге наций

Алина Савинова
Сборная Словении обыграла Казахстан в Лиге наций (3:0).
Фото Global Look Press
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Сборная Словении одержала разгромную победу над Казахстаном в матче 2-го тура Лиги наций — 3:0.

У словенской команды хет-трик оформил нападающий Беньямин Шешко — он отличился на 23-й, 28-й и 63-й минутах встречи.

Словения набрала 4 очка и вышла на первое место в турнирной таблице 3-й группы Лиги В. У сборной Казахстана, которую возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, 1 очко и последняя позиция.

Лига наций B. Группа 3
09 сент, 21:45. Stozice Stadium (Любляна)
Словения
3:0
Казахстан

В другом матче дня сборная Румынии победила Литву со счетом 3:1. Румыны с 6 очками лидируют во 2-й группе Лиги С. Команда Литвы (0) замыкает турнирную таблицу.

Лига наций C. Группа 2
09 сент, 21:45. Steaua Stadium (Бухарест)
Румыния
3:1
Литва

Футбол
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Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу

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