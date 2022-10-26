Стал известен срок возможного нового контракта Магомеда Адиева со сборной Казахстана

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Новый контракт тренер Магомеда Адиева со сборной Казахстана, по которому стороны сейчас ведут переговоры, будет действовать до конца чемпионата Европы 2024 года, сообщает «РБ Спорт».
В договоре планируется прописать задачу выхода на чемпионат Европы 2024 года или попадания в стыковые матчи. По результатам ее выполнения будет приниматься дальнейшее решение.
Адиев возглавляет сборную Казахстана с 27 апреля. Под его руководством команда стала победителем своей группы в Лиге наций. Действующее соглашение тренера в сборной истекает в конце года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования