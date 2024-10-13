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Сегодня, 21:15

Черчесов — после поражения сборной Казахстана от Словении: «Всех поздравляю с хорошей игрой»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов уверен, что команда добьется успеха, несмотря на третье поражение подряд.

В воскресенье, 13 октября, подопечные Черчесова уступили Словении в матче группового турнира Лиги наций (0:1). Ранее сборная Казахстана проиграла словенцам в первой встрече со счетом 0:3 и Австрии (0:4).

«Всех поздравляю с хорошей игрой. Это другой футбол, по сравнению с первым матчем против Норвегии. Надо подкреплять голами, нас это все ждет. Мы играли хорошо. Но во втором тайме при счете 0:1 не выходили игроки атакующие игроки Шушеначев, Самородов, Оразов, а вышли футболисты оборонительного плана», — приводят Vesti.kz слова Черчесова.

Сборная Казахстана проиграла третий матч подряд в&nbsp;Лиге наций. Поражение от Словении — третье подряд для Черчесова в Казахстане. И ноль забитых мячей в четырех матчах

Казахстан с одним очком занимает последнее место в группе 3 лиги B. На 14 октября у команды запланирован домашний матч против Австрии. Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

61-летний Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне этого года.

Источник: Vesti.kz
Станислав Черчесов
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу

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