Тарханов назвал причины слабых результатов сборной Казахстана в Лиге наций

Бывший тренер сборной России по футболу Александр Тарханов рассказал, что думает об игре сборной Казахстана в Лиге наций.

«Сам тренер никогда не уйдет, только руководители могут убрать. Только когда совсем результата нет, бывает, что тренер уходит сам. Я видел практически все матчи Казахстана. Не все получается, мастерства не хватает. Все-таки Норвегия, Словения просто сильнее. Уровень игроков тоже какой... Насколько помню, всего два человека играют за границей, остальные все в чемпионате Казахстана.

Черчесову нужно время, чтобы он адаптировался к футболистам, увидел их потенциал, понял, как с ними работать. В сборной сложной работать, потому что времени на это не хватает. Адиев же тоже в начале проигрывал. Но работают они по-разному. Возможно, Адиев создал коллектив иначе, потом начал побеждать», — заявил Тарханов Legalbet.kz.

Под руководством Черчесова сборная Казахстана заняла последнее место в группе В. Команда заработала всего одно очко, не забила ни одного мяча и пропустила 15 голов. В результате сборная Казахстана вылетела в Лигу С Лиги наций.