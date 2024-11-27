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Сегодня, 18:24

Тедеско могут в четверг уволить из сборной Бельгии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, совет директоров национальной команды соберется в четверг, 28 ноября. На нем может быть принято решение об увольнении 39-летнего специалиста на фоне испортившихся отношений с игроками сборной.

Тедеско работает со сборной Бельгии с февраля 2023 года. Под его руководством команда провела 24 матча, одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах. Команда потерпела 3 поражения в последних 3 играх — бельгийцы проиграли в Лиге наций Франции (1:2), Италии (0:1) и Израилю (0:1).

Ранее Тедеско возглавлял «Лейпциг», московский «Спартак», «Шальке» и «Эрцгебирге».

Футбол
Доменико Тедеско

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